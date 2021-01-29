Doya Doya Moda kim elendi 29 Ocak? Doya Doya Moda haftanın finalinde...

TV8'in sevilen yarışma programı Doya Doya Moda haftanın finali ile bugün izleyici karşısına çıkıyor. Jürisinde Gülşah Saraçoğlu, Seray Sever, İvana Sert ve Uğurkan Erez'in yer aldığı Doya Doya Moda haftanın finalinde kim elenecek merak konusu.

DOYA DOYA MODA HAFTANIN FİNALİNDE KİM ELENDİ?

29 Ocak Doya Doya Moda haftanın finalinde en yüksek puanı alan yarışmacı kolye ödülünü alırken, haftanın en düşük puanını alan isim yarışmaya veda edecek. Doya Doya Moda'da elenen isim program sonunda belli olacak.

Doya Doya Moda yeni bölümü ile 14.15'te TV8'de.