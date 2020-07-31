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31.07.2020 - 13:42 |

Doya Doya Moda kim elendi 31 Temmuz 2020? Doya Doya Moda'ya iki yarışmacı mı veda ediyor?

Doya Doya Moda yarışması hız kesmeden devam ediyor. Hafta içi her gün ekrana gelen Doya Doya Moda'da bugün final günü. Bayramın ilk gününe denk gelen Doya Doya Moda haftanın finalinde yarışmaya kim veda edecek merak konusu. Doya Doya Moda haftanın finalinde herkesi şaşırtacak bir olay yaşanıyor.

Doya Doya Moda kim elendi 31 Temmuz 2020? Doya Doya Moda'ya iki yarışmacı mı veda ediyor?
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TV8'in ilgiyle takip edilen yarışmalarından Doya Doya Moda'da haftanın final günü geldi. Cuma günleri yapılan haftanın finalinde yarışmaya bir kişi veda ediyor. Bu hafta finalde neler yaşanacak? Yarışmaya kim veda edecek?

DOYA DOYA MODA HAFTANIN FİNALİNDE KİM ELENDİ?

31 Temmuz haftanın finalinde herkesi şaşırtacak bir olay yaşanıyor. Kemal Doğulu yarışmacılardan ikisine birden veda edileceğini açıklıyor. Peki, hangi iki yarışmacı veda edecek? Doya Doya Moda'da elenen isim bugün program sonunda belli olacak.

Magazin Haberleri Bülteni (31 Temmuz 2020)İşte magazin gündeminin öne çıkan başlıkları...
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