04.12.2020 - 13:26 |
Doya Doya Moda kim elendi 4 Aralık 2020? Doya Doya Moda haftanın finalinde...
Doya Doya Moda haftanın finali için geri sayım başladı. Hafta içi her gün ekrana gelen moda yarışması Doya Doya Moda'nın bu haftaki finalinde yarışmaya veda eden kim olacak? En çok puanı alan yarışmacı ise kolye ödülünün sahibi olacak. 4 Aralık Doya Doya Moda haftanın finalinde neler olacak?
TV8'in ilgiyle takip edilen yarışması Doya Doya Moda haftanın finali ile ekrana gelmeye hazır. Jürisinde Gülşah Saraçoğlu, Seray Sever, Kemal Doğulu ve Uğurkan Erez'in yer aldığı Doya Doya Moda haftanın finalinde yarışmaya kim veda edecek merak konusu.
4 ARALIK DOYA DOYA MODA KİM ELENDİ?
Doya Doya Moda haftanın finalinde yarışmaya kim veda edecek merak konusu. Elenen isim program sonunda belli olacak. Doya Doya Moda haftanın finali 14.15'te başlıyor.