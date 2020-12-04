Doya Doya Moda kim elendi 4 Aralık 2020? Doya Doya Moda haftanın finalinde...

TV8'in ilgiyle takip edilen yarışması Doya Doya Moda haftanın finali ile ekrana gelmeye hazır. Jürisinde Gülşah Saraçoğlu, Seray Sever, Kemal Doğulu ve Uğurkan Erez'in yer aldığı Doya Doya Moda haftanın finalinde yarışmaya kim veda edecek merak konusu.

4 ARALIK DOYA DOYA MODA KİM ELENDİ?

Doya Doya Moda haftanın finalinde yarışmaya kim veda edecek merak konusu. Elenen isim program sonunda belli olacak. Doya Doya Moda haftanın finali 14.15'te başlıyor.