Doya Doya Moda'da bu hafta kim elendi? 9 Ekim Doya Doya Moda'da altın kolye ve bilekliğin sahibi kim oldu?

TV8'in sevilen moda programı Doya Doya Moda hız kesmeden devam ediyor. Kilolu ve büyük beden sahip 7 yarışmacının moda konusunda kendilerini ifade ettiği ve yarışmacılarla mücadele ettiği Doya Doya Moda'nın jürisinde Gülşah Saraçoğlu, Seray Sever, Kemal Doğulu ve Uğurkan Erez yer alıyor.

DOYA DOYA MODA HAFTANIN KOLYESİ KİMİN OLDU?

Doya Doya Moda'da bu haftanın kazanan ismi 114 puanla Özde oldu

DOYA DOYA MODA BU HAFTA KİM ELENDİ?

Doya Doya Moda yarışmasında bu hafta 5 isim eleme potasına kaldı. Sabiha, Tuğçe, Rabia, Rümeysa ve Aslı oldu. Doya Doya Moda'da bu hafta yarışmaya veda eden isim Aslı oldu. Aslı bu hafta eleme potasına giren 5 isim arasından en düşük puanla (48) yarışmaya veda etti.