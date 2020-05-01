Doya Doya Moda kim elendi? Doya Doya Moda haftanın finalinde kolyenin sahibi kim oldu?

Ekranların sevilen moda yarışması Doya Doya Moda yarışmasında bir hafta boyunca hazırladıkları kombinleri jüri karşısında sergileyen yarışmacılar hafta boyunca topladıkları puanlar ile kolyenin sahibi olabilmek için yarışıyor. Peki Doya Doya Moda'da bu haftanın finalinde kim kolyenin sahibi oldu? Yarışmaya kim veda etti? İşte Doya Doya Moda yarışmasında elenen isim...

DOYA DOYA MODA KOLYENİN SAHİBİ KİM OLDU?

Doya Doya Moda yarışmasında bu hafta kolyenin sahibi Emel Başkan oldu.

DOYA DOYA MODA KİM ELENDİ?

Doya Doya Moda yarışmasında en düşük puan alan üç isim eleme adayı olarak çıktı. Bu yarışmacılar Su, Hanzade, Zenan olarak Kemal Doğulu tarafından açıklandı. Hanzade üçlü arasında kurtuldu ve bu haftada yarışmadan elenmekten kurtuldu. Peki Doya Doya Moda'da Su'mu Zenan'mı elendi? Haftanın en düşük puanını alan isim... Yarışmanın başından bu yana 5 kolye alan ama bu haftaki kombinleri nedeniyle Su Bahaer Kemal Doğulu tarafından eleştirildi.