Doya Doya Moda Nazlı Karagöz kimdir? Nazlı Karagöz yarışmaya nereden katılıyor?

Nazlı Karagöz kimdir sorusu vatandaşlar tarafından araştırma konusu olmaya devam ediyor. Doya Doya Moda yarışmasında geçtiğimiz haftanın finalinde yarışmaya veda eden isim Aslı olmuştu. Aslı'nın yarışmaya veda etmesinin ardından yeni yarışmacı Nazlı Karagöz oldu. Peki Nazlı Karagöz kimdir?

DOYA DOYA MODA NAZLI KARAGÖZ KİMDİR?

Doya Doya Moda yarışmasında bu haftanın yeni yarışmacısı Nazlı Karagöz oldu. Nazluı Karagöz 23,5 yaşında ve yarışmaya İstanbul Tuzladan katılıyor. Nazlı Karagöz 42-44 beden olduğunu açıklamıştı