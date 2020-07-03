Doya Doya Moda şampiyon kim oldu? 2020 Doya Doya Moda sezon finalinde kim birinci oldu? Betül mü, Sündüz mü?

Doya Doya Moda yarışmasında kim şampiyon olacak sorusunun yanıtı biraz önce belli oldu. Uzun bir süredir hazırladıkları kombinler ile haftalar boyunca elenmeden yarışmada kalmayı başaran hatta bazı haftalarda birinciliği elde ederek kolyenin sahibi olmaya hak kazanan isimler arasında Su, Sündüz, Hanzade ve Betül yer alıyordu. Bugün yine kombinleri ile jüri karşısına çıkan yarışmacılar son kez değerlendirmeye tabi tutuldu ve hafta boyunca topladıkları puanların ardından şampiyon olan isim açıklandı. Peki Doya Doya Doya Moda yarışmasında kim şampiyon oldu?

DOYA DOYA MODA FİNALE HANGİ İSİMLER KALDI?

Doya Doya Moda yarışmasında finale kalan isimler Betül, Su, Hanzade ve Sündüz'dü

DOYA DOYA MODA KİM ŞAMPİYON OLDU?

Doya Doya Moda büyük finalinde son dörde kalan isim arasında iki hafta boyunca topladığı 144 puanla Hanzade dördüncü olan isim oldu. Doya Doya Moda yarışmasında 161 puanla Su Buher ise 3. oldu. Şampiyon olan yarışmacı ise Betül oldu.

DOYA DOYA MODA ŞAMPİYONLUK ÖDÜLÜ NE?

Doya Doya Moda yarışmasında bu sezonun şampiyonu olan isim 50 bin TL'lik ödülün sahibi olacak. İkinci olan isim 25 bin lira değerinde altın kolye üçüncü olan isim ise 10 bin TL değerinde Cep telefonunun sahibi olacak. Doya Doya Moda finalinde şampiyon olan isim aynı zamanda Türkiye'nin en büyük beden kadını seçilmiş olacak.