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06.07.2020 - 16:44 |

Doya Doya Moda şampiyonu kim oldu? Doya Doya Moda sezon finali birincisi kim oldu?

Doya Doya Moda programının şampiyonu geçen hafta belli oldu. TV8 ekranlarında izleyicilerle buluşan programda sezon finalinde son 2'ye Betül ve Sündüz kaldı. İzleyiciler sezon birincisinin kim olduğunu araştırıyor. İşte 3 Temmuz Doya Doya Moda birincisi...

Doya Doya Moda şampiyonu kim oldu? Doya Doya Moda sezon finali birincisi kim oldu?
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Gülşah Saraçoğlu, Kemal Doğulu, Seray Sever ve Uğurkan Erez'in jüri koltuğunda oturduğu Doya Doya Moda'nın sezon finali 3 Temmuz Cuma günü ekranlara geldi. Doya Doya Moda'da şampiyon olan isim 50 bin TL ödülün sahibi oldu. Peki Doya Doya Moda birincisi kim oldu? İşte ayrıntılar...

DOYA DOYA MODA BİRİNCİSİ KİM OLDU?

TV8 ekranlarında yayınlanan Doya Doya Moda'nın şampiyonu açıklandı. Sezon finalinde birinci Betül oldu.

DOYA DOYA MODA SEZON FİNALİ SIRALAMASI

1.Betül

2.Sündüz

3.Su

4.Hanzede

    Magazin Haberleri Bülteni (6 Temmuz 2020)İşte magazin gündeminin öne çıkan başlıkları...
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