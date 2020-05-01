Doya Doya Moda Sündüz Durmaz kimdir, kaç yaşında? Sündüz Durmaz aslen nereli?

Ekranların sevilen moda programı yarışmacıları arasında yer alan Sündüz Durmaz programın takipçileri tarafından araştırma konusu olmaya devam ediyor. Peki yarışmanın iddialı isimleri arasında yer alan Doya Doya Moda Sündüz Durmaz kimdir, aslen nereli?

SÜNDÜZ DURMAZ KİMDİR?

28 yaşındaki Sündüz Durmaz, aslen Cezayirli. Evli ve 2 çocuk annesi olan Sündüz Durmaz, eski bir model. 44 bedende olan yarışmacı 84 kilo. İddialı bir tarzı olan Sündüz Durmaz, jüri üyelerinden aldığı yüksek puanlarla birkaç kez kolye sahibi oldu.