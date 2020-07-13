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13.07.2020 - 15:41 |

Doya Doya Moda yarışmacısı Rabia Beyza Ağca kimdir, kaç yaşında? Rabia Beyza Ağca biyografisi...

Doya Doya Moda ikinci sezonu ile TV8 ekranında başladı. Yeni sezon yarışmacıları arasında yer alan Rabia Beyza Ağca kimdir sorusu vatandaşlar tarafından araştırma konusu olmaya başladı. Büyük beden kadınların yarıştığı Doya Doya Moda yarışmasında bu sezon yarışacak isimler arasında yer alan Rabia Beyza Ağca kimdir sorusu yarışmanın takipçileri tarafından araştırılmaya başlandı. Peki Rabia Beyza Ağca kimdir?

Doya Doya Moda yarışmacısı Rabia Beyza Ağca kimdir, kaç yaşında? Rabia Beyza Ağca biyografisi...
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Gündüz kuşağının sevilen yarışma programı Doya Doya Moda yarışmasında ikinci sezon resmen başladı. Yarışmayı takip eden izleyiciler Rabia Beyza Ağca kimdir sorusuna yanıt aramaya başladı. Aslen Hatay'lı olan Rabia Beyza Ağca 21 yaşında ve 75 kilo! İşte Rabia Beyza Ağca hakkında merak edilenler...

RABİA BEYZA AĞCA KİMDİR?

Rabia Beyza Ağca, 21 yaşında Hatay doğumlu öğrenci olan yarışmacı, 1.68 boyunda 75 kilo 42 beden giyiniyor. İddialı bir tarzı olduğunu belirten Rabia, "Doya Doya Moda'da ikinci sezonun en iyi giyinen yarışmacısı olacağım ve bu yarışmadan birinci olarak çıkacağım" diyor.

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