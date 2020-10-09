Doya Doya Moda yarışmasında bu hafta kim elendi? Altın kolye ve bilekliğin sahibi kim oldu?

Doya Doya Moda yarışmasında bu hafta kim elendi sorusu yarışmanın takipçileri tarafından araştırma konusu olmaya devam ediyor. Hafta boyunca hazırladıkları kombinler ile jüri karşısına çıkan yarışmacılar gün sonunda yarışmanın jüri koltuğunda oturan Uğurkan Erez, Seray Sever, Gülşah Saraçoğlu ve Kemal Doğulu tarafından oylanıyor. Haftanın finalinde en yüksek puanı alan yarışmacı altın kolye ve bilekliğin sahibi olurken en düşük puanını alan isim ise yarışmaya veda ediyor. Peki Doya Doya Moda'da bu hafta kim elendi?

DOYA DOYA MODA'DA BU HAFTA KİM ELENDİ?

Doya Doya Moda'da bu hafta 5 isim birden eleme potasında yer aldı. Sabiha, Tuğçe, Rümeysa, Rabia ve Aslı'nın eleme adayı olduğu Doya Doya Moda yarışmasında en düşük puanı alarak yarışmaya veda eden isim Aslı oldu.

DOYA DOYA MODA'DA ALTIN KOLYENİN SAHİBİ KİM OLDU?

Doya Doya Moda yarışmasında bu hafta en yüksek puanını alarak altın kolye ve bilekliğin sahibi olan isim Özde oldu. Özde hafta boyunca 114 puan topladı