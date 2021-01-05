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05.01.2021 - 13:40 |

'Doya Doya Moda'nın yeni jürisi belli oldu

TV8'de hafta içi her gün yayınlanan 'Doya Doya Moda' adlı yarışma programının jüri üyelerinden Kemal Doğulu, Acun Ilıcalı'nın kurduğu dijital platform Exxen'de yer alacak yeni programı için ayrılmıştı. Doya Doya Moda'da Kemal Doğulu yerine gelecek isim belli oldu. Gülşah Saraçoğlu, sosyal medya hesabından paylaşımda bulunarak yeni ismi duyurdu.

'Doya Doya Moda'nın yeni jürisi belli oldu
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Kemal Doğulu, TV8'de ekrana gelen 'Doya Doya Moda' programından ayrılarak; Exxen'de program yapmak için hazırlıklara başladı. Yarışmanın ilk bölümünden beri jüri koltuğunda yer alan Kemal Doğulu'nun vedası sırasında duygusal anlar yaşanmıştı.

Doğulu'nun ardından boşalan jüri koltuğuna gelecek yeni isim de belli oldu. Bir dönem Kemal Doğulu ile aynı programda yer almış olan ünlü modacı Ivana Sert, 'Doya Doya Moda'nın yeni jürisi oldu.

Ivana Sert, sosyal medyada sevenlerine verdiği müjdenin ardından tebrik mesajları aldı. Gülşah Saraçoğlu'nun da Ivana Sert'in jüride yer alacağını duyurduğu videosu büyük ilgi gördü.

Doya Doya Modanın yeni jürisi belli oldu

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