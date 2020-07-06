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06.07.2020 - 07:00 |

Dubrovnik’ten sevgiler!

Yaşamlarını sürdürdükleri Los Angeles’tan geçtiğimiz günlerde gelen Şen Ailesi, İstanbul, İzmir ve Bodrum ziyaretlerinin ardından Dubrovnik’e gitti.

Dubrovnik’ten sevgiler!
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Yaşamlarını sürdürdükleri Los Angeles’tan geçtiğimiz günlerde gelen Şen Ailesi, İstanbul, İzmir ve Bodrum ziyaretlerinin ardından Dubrovnik’e gitti. Teknede dostlarını ağırlayan Begüm-Adnan Şen’e, Nurdan Gülçelik de katıldı. Gün boyu denizin ve güneşin tadını çıkaran aile, çektirdiği renkli kareleri sosyal medya hesaplarından paylaştı.

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