Dubrovnik’ten sevgiler!

Yaşamlarını sürdürdükleri Los Angeles’tan geçtiğimiz günlerde gelen Şen Ailesi, İstanbul, İzmir ve Bodrum ziyaretlerinin ardından Dubrovnik’e gitti. Teknede dostlarını ağırlayan Begüm-Adnan Şen’e, Nurdan Gülçelik de katıldı. Gün boyu denizin ve güneşin tadını çıkaran aile, çektirdiği renkli kareleri sosyal medya hesaplarından paylaştı.