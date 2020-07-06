06.07.2020 - 07:00 |
Dubrovnik’ten sevgiler!
Yaşamlarını sürdürdükleri Los Angeles’tan geçtiğimiz günlerde gelen Şen Ailesi, İstanbul, İzmir ve Bodrum ziyaretlerinin ardından Dubrovnik’e gitti.
Yaşamlarını sürdürdükleri Los Angeles’tan geçtiğimiz günlerde gelen Şen Ailesi, İstanbul, İzmir ve Bodrum ziyaretlerinin ardından Dubrovnik’e gitti. Teknede dostlarını ağırlayan Begüm-Adnan Şen’e, Nurdan Gülçelik de katıldı. Gün boyu denizin ve güneşin tadını çıkaran aile, çektirdiği renkli kareleri sosyal medya hesaplarından paylaştı.