11.05.2020 - 19:10 |
Düğüm Salonu filmi konusu nedir, başrol oyuncuları kimlerdir? Düğüm Salonu ne zaman, nerede çekildi?
Merakla beklenen Düğüm Salonu filmi bu akşam SHOW TV'de ekranlarında izleyici ile buluşmaya hazırlanıyor. Peki çekimleri İzmir'in Buca ilçesinde gerçekleştirilen ve 2018 yılında gösterime giren Düğüm Salonu filminde kimler oynuyor ve filmin konusu nedir? İşte hem bu soruların yanıtları hem de Düğüm Salonu filmi ile ilgili ayrıntılar...
DÜĞÜM SALONU FİLMİ KONUSU NEDİR?
Düğüm Salonu”nda yan yana iki ayrı düğünde, “onlar ermiş muradına biz çıkalım kerevetine” derken, olaylar düğüm düğüm gelişiyor, kahkahaya eşlik ediyor! Sizinle aynı gün, aynı yer, aynı saatte eski sevgilinizin de yan salonda evlendiğini görürseniz ve karşılaşırsanız ne olur? İki düğün birbirine girer, sırlar ortaya çıkar, ortalık kısa sürede karışır! Düğün geceniz düğüm gecesine, düğün salonu “Düğüm Salonu”na dönüşür.
DÜĞÜM SALONU FİLMİ OYUNCULARI
İrem Sak
Gonca Vuslateri
Emre Karayel
Şahin Irmak
Onur Buldu
Duygu Yetiş