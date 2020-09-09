Düğüm Salonu filmi konusu nedir? İşte Düğüm Salonu oyuncuları ve karakterleri...
Düğüm Salonu bu akşam televizyonda izleyicilerle buluşacak. Yönetmenliğini Hakan Algül'ün gerçekleştirdiği Düğüm Salonu filminin senaryosunu ise Şahin Irmak kaleme aldı. Dizinin konusu ve oyuncuları merak ediliyor. İşte Düğüm Salonu dizisi konusu ve oyuncuları...
Yerli ve yabancı filmler televizyonlarda ekranlara geliyor. Şahin Irmak, İrem Sak, Gonca Vuslateri ve Emre Karayel’in başrolünde yer aldığı Düğüm Salonu filmi bu akşam yayınlanacak.Peki Düğüm Salonu filmi konusu nedir?
DÜĞÜM SALONU KONUSU NEDİR?
Düğüm Salonu”nda yan yana iki ayrı düğünde, “onlar ermiş muradına biz çıkalım kerevetine” derken, olaylar düğüm düğüm gelişiyor, kahkahaya eşlik ediyor! Sizinle aynı gün, aynı yer, aynı saatte eski sevgilinizin de yan salonda evlendiğini görürseniz ve karşılaşırsanız ne olur? İki düğün birbirine girer, sırlar ortaya çıkar, ortalık kısa sürede karışır! Düğün geceniz düğüm gecesine, düğün salonu “Düğüm Salonu”na dönüşür.
DÜĞÜM SALONU FİLMİ OYUNCULARI VE KARAKTERLERİ
Şahin Irmak - Serkan
İrem Sak - Hülya
Gonca Vuslateri - Buse
Emre Karayel - Tarık
Duygu Yetiş - Nermin
Onur Buldu - Oğuz
Salih Kalyon - Cemil
Bilge Şen - Züleyha
Nilgün Belgün - Muazzez
Hakan Akın - Levent
Ayşenil Şamlıoğlu - Nebahat
Gazanfer Ündüz - Kenan
Beyti Engin - Davut
Toprak Sağlam - Müjde
Güneş Hayat - Füsun
Murat Karasu - Yaşar
Hakan Bulut - Düğün Fotoğrafçısı
Evren Duyal - Ayten
Burcu Altın - Cansu
Doğancan Sarıkaya - Osman
Hayko Cepkin - Kendisi