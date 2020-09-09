Düğüm Salonu filmi konusu nedir? İşte Düğüm Salonu oyuncuları ve karakterleri...

Yerli ve yabancı filmler televizyonlarda ekranlara geliyor. Şahin Irmak, İrem Sak, Gonca Vuslateri ve Emre Karayel’in başrolünde yer aldığı Düğüm Salonu filmi bu akşam yayınlanacak.Peki Düğüm Salonu filmi konusu nedir?

DÜĞÜM SALONU KONUSU NEDİR?

Düğüm Salonu”nda yan yana iki ayrı düğünde, “onlar ermiş muradına biz çıkalım kerevetine” derken, olaylar düğüm düğüm gelişiyor, kahkahaya eşlik ediyor! Sizinle aynı gün, aynı yer, aynı saatte eski sevgilinizin de yan salonda evlendiğini görürseniz ve karşılaşırsanız ne olur? İki düğün birbirine girer, sırlar ortaya çıkar, ortalık kısa sürede karışır! Düğün geceniz düğüm gecesine, düğün salonu “Düğüm Salonu”na dönüşür.

DÜĞÜM SALONU FİLMİ OYUNCULARI VE KARAKTERLERİ

Şahin Irmak - Serkan

İrem Sak - Hülya

Gonca Vuslateri - Buse

Emre Karayel - Tarık

Duygu Yetiş - Nermin

Onur Buldu - Oğuz

Salih Kalyon - Cemil

Bilge Şen - Züleyha

Nilgün Belgün - Muazzez

Hakan Akın - Levent

Ayşenil Şamlıoğlu - Nebahat

Gazanfer Ündüz - Kenan

Beyti Engin - Davut

Toprak Sağlam - Müjde

Güneş Hayat - Füsun

Murat Karasu - Yaşar

Hakan Bulut - Düğün Fotoğrafçısı

Evren Duyal - Ayten

Burcu Altın - Cansu

Doğancan Sarıkaya - Osman

Hayko Cepkin - Kendisi