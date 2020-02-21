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HaberlerMagazin Haberleri Derya Uluğ: 26 yaşından daha genç hissediyorum
21.02.2020 - 07:00 | | EMRAH AKÇAAY

Derya Uluğ: 26 yaşından daha genç hissediyorum

Derya Uluğ, Asmalımescit Park Şamdan Pera’da, müzisyen sevgilisi Asil Gök’ün düzenlediği partiyle 34’üncü yaşını kutladı.

Derya Uluğ: 26 yaşından daha genç hissediyorum

★Derya Uluğ, Asmalımescit Park Şamdan Pera’da, müzisyen sevgilisi Asil Gök’ün düzenlediği partiyle 34’üncü yaşını kutladı. Şarkıcı, “26 yaşından daha genç hissediyorum” derken, Gök ise, “Doğum günlerimizi her sene düğün gibi kutluyoruz. İnşallah seneye nikah yapacağız” diyerek, evlilik tarihini açıklamış oldu. 

Magazin Haberleri Bülteni 20 Şubat 2020İşte magazin gündeminin öne çıkan gelişmeleri...
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