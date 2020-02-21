Derya Uluğ: 26 yaşından daha genç hissediyorum

★Derya Uluğ, Asmalımescit Park Şamdan Pera’da, müzisyen sevgilisi Asil Gök’ün düzenlediği partiyle 34’üncü yaşını kutladı. Şarkıcı, “26 yaşından daha genç hissediyorum” derken, Gök ise, “Doğum günlerimizi her sene düğün gibi kutluyoruz. İnşallah seneye nikah yapacağız” diyerek, evlilik tarihini açıklamış oldu.