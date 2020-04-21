Dünya güzelleri

Ulusal ve uluslararası alanda pek çok kültürel ve sanatsal etkinliğe ev sahipliği yapan İstanbul Modern Yönetim Kurulu Başkanı Oya Eczacıbaşı, ‘Evde Kal Türkiye’m’ kampanyası kapsamında, evinde keyifli saatler yaşıyor. İş insanı, İstanbul Modern Müzesi kapalı olmasına rağmen, sokağa çıkma yasağı olan minikleri sosyal medya hesapları üzerinden farklı bir dünyada buluşturuyor. Öte yandan Eczacıbaşı’nın atları, kedileri ve köpekleri de aileye ilaç gibi geliyor. Geçtiğimiz günlerde aralarına akbaş cinsi Lokum’un katıldığını müjdeleyen Oya Hanım, Sakız, Dino, Mikla, Diamond ve Lucky ile pozlar verdi.