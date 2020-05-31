Dünyanın En Güzel Kokusu 2 filmi konusu nedir? Dünyanın En Güzel Kokusu 2 başrol oyuncuları kimlerdir?

DÜNYANIN EN GÜZEL KOKUSU 2 KONUSU

Hakan ve Derya köklü arkadaşlıklarının ardından birbirlerine aşık olmuş, masalsı bir aşk yaşamışlardır. Aşklarının meyvesi bir de bebekleri olmuştur. Ancak hayat Derya’yı zamansızca Hakan’ın ve bebek Elif Zeyno’nun yanından almıştır. Derya’nın ölümünün ardından yıkılan Hakan bir türlü toparlayamaz. Arkadaşlarının da yardımıyla kızı Elif Zeyno için hayata tutunmaya çalışır. Bir gün tesadüf eseri sıradışı ve kendi acılarıyla boğuşan bir kadın olan Candan ile tanışır. Yavaş yavaş Hakan’ın hayatına giren Candan, Hakan’la ilginç bir arkadaşlık kurar. İkili birbirlerinin yaralarına iyi gelebilecek midir?

DÜNYANIN EN GÜZEL KOKUSU 2 OYUNCULARI

Riza Kocaoglu – Hakan

Tuba Ünsal – Derya

Bestemsu Özdemir – Candan

Ege Aydan – Mesut

Burak Altay – Çetin

Esra Rusan – Kübra