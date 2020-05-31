Dünyanın En Güzel Kokusu 2 filmi konusu nedir? Dünyanın En Güzel Kokusu 2 başrol oyuncuları kimlerdir?
Dünyanın En Güzel Kokusu 2 filmi bu akşam bir kez daha ekranlara gelmeye hazırlanıyor. Yayınlandığı dönem oldukça ilgi gören filmle ilgili merak edilenleri bir araya getirdik. Peki Dünyanın En Güzel Kokusu 2 konusu nedir ve seslendiren oyuncuları kimlerdir?
DÜNYANIN EN GÜZEL KOKUSU 2 KONUSU
Hakan ve Derya köklü arkadaşlıklarının ardından birbirlerine aşık olmuş, masalsı bir aşk yaşamışlardır. Aşklarının meyvesi bir de bebekleri olmuştur. Ancak hayat Derya’yı zamansızca Hakan’ın ve bebek Elif Zeyno’nun yanından almıştır. Derya’nın ölümünün ardından yıkılan Hakan bir türlü toparlayamaz. Arkadaşlarının da yardımıyla kızı Elif Zeyno için hayata tutunmaya çalışır. Bir gün tesadüf eseri sıradışı ve kendi acılarıyla boğuşan bir kadın olan Candan ile tanışır. Yavaş yavaş Hakan’ın hayatına giren Candan, Hakan’la ilginç bir arkadaşlık kurar. İkili birbirlerinin yaralarına iyi gelebilecek midir?
DÜNYANIN EN GÜZEL KOKUSU 2 OYUNCULARI
Riza Kocaoglu – Hakan
Tuba Ünsal – Derya
Bestemsu Özdemir – Candan
Ege Aydan – Mesut
Burak Altay – Çetin
Esra Rusan – Kübra