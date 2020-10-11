Dünyaya açıldı

Burcu Kıratlı, yüzü olduğu Orta Doğu’nun en ünlü markası Kara Make Up’ın çekimleri için Swissotel The Bosphorus’ta kamera karşısına geçti. Yöresel kıyafet giyen oyuncunun, dikkat çeken makyajı 45 dakika sürdü. Kıratlı, ikinci video için önümüzdeki günlerde Manchester’da olacak. Beş ay sonra çıkacak ürünler Orta Doğu ve İngiltere’den sonra Türkiye’de piyasaya çıkacak.