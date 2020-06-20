MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerMagazin Haberleri ‘Dünyayı iyilik kurtaracak!’
20.06.2020 - 07:00 | | LALE DANIŞMAN

‘Dünyayı iyilik kurtaracak!’

Bodrum Gürece’de faaliyete başlayan ‘İyilik Atölyesi’nde yerel kalkınmaya destek olmak amacıyla hazırlanan sakajewa kolyelerden elde edilecek gelir, TOG’a bağışlanacak

‘Dünyayı iyilik kurtaracak!’
ABONE OL
LALE DANIŞMAN

Ayşe Arman öncülüğünde Bodrum Gürece’de kurulan ‘İyilik Atölyesi’, normalleşme süreciyle birlikte faaliyetlerine başladı. İlçe genelinde istihdama katkı sağlamak adına yapılan workshop’ların yanı sıra gönüllülerin de hazırladığı takılardan kazanılan gelir, Toplum Gönüllüleri Vakfı’na (TOG) aktarılacak. Arman’ın önceki gün vakıf adına ağırladığı Özgür Uçanok, sosyal mesafeye dikkat ederek maske eşliğinde katıldığı atölyede keyifli anlar yaşadı.


‘Dünyayı iyilik kurtaracak’




Çalışmalarının hız kesmeden devam edeceğini belirten gazeteci, “Bugün yerel yönetim ve TOG’lu gençlerle birlikte yeniden düzenlenen köy mezarlığını ziyaret ettik. Dünyayı iyilik kurtaracak” diyerek, duygularını ifade etti.

Oyuncu Suna Yıldızoğlu'ndan dans performansıUsta oyuncu Suna Yıldızoğlu, sosyal medya hesabından dans ederken çekilen bir videosunu paylaştı.
daha fazla video için
Cadde Yazarları

Çok Okunan Magazin Haberleri

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Suna Yıldızoğlu'ndan dans performansı

Suna Yıldızoğlu'ndan dans performansı

Tuğba Ünal'dan karantina dövmesi

Tuğba Ünal'dan karantina dövmesi

Elon Musk’un bebeğinin resmi adı belli oldu

Elon Musk’un bebeğinin resmi adı belli oldu

İstanbul'daki son günlerini alışverişe ayırdı

İstanbul'daki son günlerini alışverişe ayırdı

Sıradaki Haber