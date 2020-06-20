Ayşe Arman öncülüğünde Bodrum Gürece’de kurulan ‘İyilik Atölyesi’, normalleşme süreciyle birlikte faaliyetlerine başladı. İlçe genelinde istihdama katkı sağlamak adına yapılan workshop’ların yanı sıra gönüllülerin de hazırladığı takılardan kazanılan gelir, Toplum Gönüllüleri Vakfı’na (TOG) aktarılacak. Arman’ın önceki gün vakıf adına ağırladığı Özgür Uçanok, sosyal mesafeye dikkat ederek maske eşliğinde katıldığı atölyede keyifli anlar yaşadı.













Çalışmalarının hız kesmeden devam edeceğini belirten gazeteci, “Bugün yerel yönetim ve TOG’lu gençlerle birlikte yeniden düzenlenen köy mezarlığını ziyaret ettik. Dünyayı iyilik kurtaracak” diyerek, duygularını ifade etti.