MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerMagazin Haberleri ‘Dünyayı sevgi kurtaracak’
14.11.2020 - 07:00 |

‘Dünyayı sevgi kurtaracak’

Duygu Sarışın, ‘Saçım Saçın Olsun’ kampanyası için saçını, tedavi sırasında saçı dökülen hastalara hediye etti. Oyuncu, “Dünyayı sevgi kurtaracak” dedi

‘Dünyayı sevgi kurtaracak’
ABONE OL

Duygu Sarışın, Kanser Savaşçıları Derneği’nin ‘Saçım Saçın Olsun’ kampanyası için saçını, tedavi sırasında saçı dökülen hastalara hediye etti. Oyuncu, “Doğup büyüdüğünüz coğrafya, vicdanınız ve öncelikleriniz için hep bir kılavuz. Mutlak bir şimdiki zaman yaşıyoruz. Covid-19 ile başlayan zorlu bir süreç, ardından afetler” diye konuştu.
“Şöyle bir dönüp baktığınızda haydi ceplerinizdekini dökme zamanı diyorsunuz ve hikaye başlıyor” diyen Sarışın, “Hepimizin birbirimize nasıl daha faydalı olabiliriz diye düşündüğü bu süreçte saçımı bağışlamaya karar verdim. Dünyayı sevgi kurtaracak. Tekrar sarılmak ümidiyle...” dedi. Oyuncunun, geçtiğimiz hafta saçını kestirdiği öğrenildi.

Van'da mültecileri taşıyan minübüs takla attıVan- Erciş Karayolundaki Çakırbey Mahallesi yakınlarında kaçak göçmenleri taşıyan minibüs takla attı. Meydana gelen kazada ilk belirlemelere göre 2 kişi hayatını kaybederken, 31 kişi de yaralandı.
daha fazla video için
Cadde Yazarları

Çok Okunan Magazin Haberleri

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Güzellik sektörüne göz kırptı

Güzellik sektörüne göz kırptı

ŞIKLIK NOTALARI

ŞIKLIK NOTALARI

Müziğin yeni Cevher’i

Müziğin yeni Cevher’i

Editör'ün seçtikleri

Editör'ün seçtikleri

Sıradaki Haber

Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

Şimdi DeğilHemen Keşfet