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26.03.2020 - 07:00 | | SEÇKİN ŞENVARDAR

Durmayan setlere tepki

Tuba Büyüküstün, koronavirüs salgını nedeniyle çekimlerindurdurulmamasına, “Hiçbir şey sağlığımızdan önemli değil. O yüzden setlerde bulunmayı 10 defa daha düşünmem gerekiyor” diyerek sitem etti

Durmayan setlere tepki

Tuba Büyüküstün, YouTube kanalında dünyayı etkisi altına alan koronavirüse rağmen setlerin durdurulmamasına sitem etti. Oyuncu, “Tereddütlerim var. Kendimi alamadığım bir hikaye olmadığı sürece, dizilerde olmamayı tercih etmenin bir örneğini daha yaşıyoruz. Bu durumda bile devam eden projeler var. O yüzden setlerde bulunmayı belki 10 defa düşünmem gerekiyor. Hiçbir şey sağlığımız ve ailemiz kadar önemli değil” dedi.
Sekiz yaşında Maya ve Toprak adından ikizleri olan Büyüküstün, “Virüsten dolayı onlarla teması kesmek zorunda kalmayayım diye dışarı çıkmıyorum. Bana gelip sarılmak istediklerinde ‘Hayır, benden 1.5 metre ötede durun’ diyemem. Bunun için çok küçükler” diye konuştu. Oyuncu, “Onları, ne yaparlarsa cezalandırırsınız?” sorusuna ise “Ceza taraftarı değilim. Onları cezalandırınca kendimi ekstra suçlu hissediyorum” yanıtını verdi.

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