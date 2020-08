Duygu Özaslan'ın sevgilisi Can Maxim Mutaf kimdir? Can Maxim Mutaf kaç yaşında, ne iş yapıyor?

Duygu Özaslan, Can Maxim Mutaf ile geçtiğimiz haftalarda aşk yaşamaya başlamıştı. Youtuber Duygu Özaslan, yeni sevgilisi basketbolcu Can Maxim Mutaf ile fotoğraflarını paylaştı. Basketbolcu Can Maxim Mutaf ile ilgili detaylar araştırılıyor. Peki Duygu Özaslan'ın yeni sevgilisi Can Maxim Mutaf kimdir?

CAN MAXIM MUTAF KİMDİR?

Can Maxim Mutaf, 9 Ocak 1991 tarihinde İstanbul'da dünayay geldi. Frutti Extra Bursaspor ve millî basketbol takımı oyuncusu. Can Maxim Mutaf, 1.94 m boyunda ve 85 kg ağırlığındadır. Babası Türk, Annesi Rus'tur. Rus vatandaşlığına da sahiptir. Genç yaşına rağmen kadroda kendisine yer bulmaktadır. Fenerbahçe Ülker'de ilk maçı Axa Barcelona'ya karşı 2006-2007 sezonunda olmuş ve bu karşılaşmada 35 dakika görev almıştır. Euroleague 2010-2011 sezonunda zaman zaman süre almıştır. Oyuncu 2012-2013 sezonunun Ocak ayında Fenerbahçe Ülker tarafından sezon sonuna kadar Pınar Karşıyaka'ya kiralanmıştır.