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04.10.2020 - 07:00 | | MESUT YILMAZ

Duygulandıran yuva

Sezen Aksu, Ebru Şallı’nın oğlu Pars Tan’ın Kilyos Mezarlığı’ndaki mezarının yanına yaptırdığı iki kedi yuvasıyla aileyi duygulandırdı

Duygulandıran yuva
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Sezen Aksu, lenfoma hastalığı yüzünden hayatını kaybeden Ebru Şallı’nın oğlu Pars Tan’ın Kilyos Mezarlığı’ndaki mezarının yanına iki tane kedi yuvası yaptırdı. Tan’ın tedavi döneminde aileyle sık sık görüntülü konuşup destek veren sanatçının bu hareketi, Şallı’yı duygulandırdı.
Aksu’nun, kedi yuvalarına belli günlerde su ve mama bırakılması için de bir görevliye ricada bulunduğu öğrenildi. Pars’ın kedi sevdiği için böyle bir şey yaptıran sanatçının, son günlerde zor zamanlar geçiren Şallı’yı da, sürekli arayıp, moral vermeye çalıştığı öğrenildi.

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