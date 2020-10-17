Ebru Akel'den 'Kendine İyi Bak' toplantısı

Show TV'de yayınlanan programın yapımcısı Sevil Tuğul ile bir araya gelen Ebru Akel, çıkışta birlikte poz verdi.

Toplantı öncesi uzun süre alışverişin keyfini çıkaran sunucu, daha sonra Masa Restaurant'da yemek yiyip toplantısını gerçekleştirdi.

Uzun süre keyifli sohbetin ardından akşam saatlerinde AVM'den ayrılan Akel, "Kendine İyi Bak için yapımcım ile güzel bir toplantı gerçekleştirdik. Teşekkür ederiz" demekle yetindi.