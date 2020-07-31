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HaberlerMagazin Haberleri Ebru Gündeş kaşları için 7 bin TL ödüyor
31.07.2020 - 11:32 |

Ebru Gündeş kaşları için 7 bin TL ödüyor

Türk sanat dünyasının en önemli isimlerinden Ebru Gündeş'in kaşları için servet ödediği ortaya çıktı.

Ebru Gündeş kaşları için 7 bin TL ödüyor
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Ünlü isimlerin güzellikleri için ödedikleri paralar herkesi şaşırtıyor. 

Aleyna Tilki, Gülşen, Hadise gibi birçok şarkıcı ile Berrak Tüzünataç, Burcu Özberk ve Özge Özpirinçci gibi birçok oyuncunun da kaş tasarımını yapan kaş tasarımcısını ayda 3 kez yalısına getirten Ebru Gündeş, özel kaş bakımı için bin dolar; yani yaklaşık 7 bin Türk lirası ödüyor.

Magazin Haberleri Bülteni (31 Temmuz 2020)İşte magazin gündeminin öne çıkan başlıkları...
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Cadde Yazarları

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