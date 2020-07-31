Ebru Gündeş kaşları için 7 bin TL ödüyor

Ünlü isimlerin güzellikleri için ödedikleri paralar herkesi şaşırtıyor.

Aleyna Tilki, Gülşen, Hadise gibi birçok şarkıcı ile Berrak Tüzünataç, Burcu Özberk ve Özge Özpirinçci gibi birçok oyuncunun da kaş tasarımını yapan kaş tasarımcısını ayda 3 kez yalısına getirten Ebru Gündeş, özel kaş bakımı için bin dolar; yani yaklaşık 7 bin Türk lirası ödüyor.