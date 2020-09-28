Ebru Polat: Kim varsa sildim

Şarkıcı Ebru Polat zaman zaman yaptığı açıklamalarla dikkat çekiyor. Ebru Polat gece yarısı paylaşımında "Hayatımda yakın gördüğüm kim varsa sildim" dedi. Ebru Polat açıklamasının devamında ise şunları söyledi:

"Hayatımda yakın gördüğüm kim varsa sildim. Sevgiliyse ayrıldım, kankaysa küstüm. Beni hak etmiyorsunuz. Yeni arkadaşlar tanımanın vakti geldi."

Polat geçtiğimiz günlerde de arkasından konuşanlarla ilgili "50 tane fake hesap açıp sağa sola yorum yazan 1-2 varoşellaya sözüm; kemer olsanız düşen donunuzu sıkamazsınız. Benim canımı mı sıkacaksınız" demişti.