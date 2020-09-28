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28.09.2020 - 17:23 |

Ebru Polat: Kim varsa sildim

Yaptığı paylaşımlarla gündem olan Ebru Polat, bu kez imalı mesajlarıyla gündemde... Polat yaptığı paylaşımda "Hayatımda yakın gördüğüm kim varsa sildim" dedi.

Ebru Polat: Kim varsa sildim
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Şarkıcı Ebru Polat zaman zaman yaptığı açıklamalarla dikkat çekiyor. Ebru Polat gece yarısı paylaşımında "Hayatımda yakın gördüğüm kim varsa sildim" dedi. Ebru Polat açıklamasının devamında ise şunları söyledi:

"Hayatımda yakın gördüğüm kim varsa sildim. Sevgiliyse ayrıldım, kankaysa küstüm. Beni hak etmiyorsunuz. Yeni arkadaşlar tanımanın vakti geldi." 

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Ebru Polat: Kim varsa sildim

Polat geçtiğimiz günlerde de arkasından konuşanlarla ilgili "50 tane fake hesap açıp sağa sola yorum yazan 1-2 varoşellaya sözüm; kemer olsanız düşen donunuzu sıkamazsınız. Benim canımı mı sıkacaksınız" demişti.

Ebru Polat: Kim varsa sildim

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