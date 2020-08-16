MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerMagazin Haberleri Ebru Polat'tan mayokinili poz: Sakin olun!
16.08.2020 - 16:40 |

Ebru Polat'tan mayokinili poz: Sakin olun!

Yaptığı paylaşımlarla adından söz ettiren ünlü şarkıcı Ebru Polat, mayokini giyerek verdiği pozla çok konuşuldu.

Ebru Polat'tan mayokinili poz: Sakin olun!
ABONE OL

Şarkıcı Ebru Polat, Instagram hesabından yaptığı sonpaylaşımıyla sosyal medyada gündem oldu. Takipçilerinin beğeni yağmuruna tuttuğu paylaşımının altına, "Sakin olun sadece mayokini, herkesin giydiğinden yani" notunu düştü.

Paylaşımlarıyla adından sıkça söz ettiren ünlülerden olan Ebru Polat, geçtiğimiz günlerde de estetisyen olduğunu duyurmuştu. Yeni saçlarıyla dikkat çeken Ebru Polat'ın imajı da hayranlarından tam not aldı.

Quark.Models.Entities.SuperContent?.Title
İlgili Haber
Ebru Polat yeni imajıyla birlikte mesleğini açıkladı

Kendi kozmetik markasını çıkaran şarkıcı Ebru Polat, yaklaşık bir yıl gizlice eğitim alarak estetisyen oldu.

Yeni mesleğini duyuran Ebru Polat, açıklamasında, "Diğer ünlü veya tanınan isimlere bir not; başkasının üzerine güzellik merkezi açan, duvardaki diplomada başkasının ismi tabelada kendisinin ismi yazan dolandırıcı tembellere ders olsun bu. Utanın biraz emeksiz ekmek istiyorsunuz... İnsanları kandırıyorsunuz" diyerek tepkisini de gösterdi.

Ebru Polattan mayokinili poz: Sakin olun

16 Ağustos 2020 Magazin Haberleri Bülteni16 Ağustos 2020 Magazin Haberleri Bülteni
daha fazla video için
Cadde Yazarları

Çok Okunan Magazin Haberleri

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

‘Hedefim Süper Lig'

‘Hedefim Süper Lig'

Milyonlar takipte!

Milyonlar takipte!

MasterChef Barbaros'tan şaşıırtan açıklama!

MasterChef Barbaros'tan şaşıırtan açıklama!

Anemiye bağlı yorgunluk

Anemiye bağlı yorgunluk

Sıradaki Haber