Ebru Şahin kimdir, kaç yaşında? Ebru Şahin biyografisi

Ebru Şahin kimdir sorusu vatandaşlar tarafından araştırma konusu olmaya devam ediyor. Son olarak Hercai dizisi ile ekranlarda yer alan Ebru Şahin geniş bir hayran kitlesine sahip olurken birkaç reklam filminde de yer almıştı. NBA'de forma giyen milli basketbolcu Cedi Osman ile aşk yaşadıkları iddilarını ilk başta yalanlayan sonradan el ele kameralar tarafından yakalanan Ebru Şahin ve Cedi Osman çifti şu sıralar Bodrum'ta tatilin tadını çıkarıyor. Peki Ebru Şahin kimdir, kaç yaşında nerede dünyaya geldi?

EBRU ŞAHİN KİMDİR?

Ebru Şahin, 18 Mart 1994 İstanbul doğumludur. İstanbul Üniversitesitesi Spor Bilimleri Fakültesi'nden mezun olduktan sonra oyunculuk eğitimi alan Ebru Şahin, ilk oyunculuk deneyimini 2016 yılında Kan Parası filmi ile yaşamıştır.

Daha sonra Babam filmi ve Savaşçı dizisinde rol alan Ebru Şahin kısa bir süre önce Star TV'de yer alan İstanbullu Gelin dizisinde ün kazandı.

Ebru Şahin’in rol aldığı diziler ve filmler:

2019 – Hercai (Reyyan) (TV Dizisi)

2018 – Yasak Elma (Hira) (TV Dizisi)

2017 – İstanbullu Gelin (Burcu) (TV Dizisi)

2017 – Savaşçı (Didem) (TV Dizisi)

2017 – Babam (Nilüfer) (Sinema Filmi)

2016 – Kan Parası (Sinema Filmi)