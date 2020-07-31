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HaberlerMagazin Haberleri Ebru Şallı bayramı sporla değerlendirdi
31.07.2020 - 13:39 |

Ebru Şallı bayramı sporla değerlendirdi

Eski manken Ebru Şallı, güne eşi Uğur Akkuş ile spor yaparak başladı. Şallı, "Bayram sporu itinayla yapılır. Herkese iyi bayramlar" dedi.

Ebru Şallı bayramı sporla değerlendirdi
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Küçük oğlu Pars’ı kaybetmenin acısını yüreğinde taşıyan Ebru Şallı, uzun bir süredir kullanmadığı sosyal medya hesabını yine hareketlendirmeye başladı.

Özellikle son zamanlarda eşi Uğur Akkuş ile birlikte görüldüğü anlara dair paylaşımlarda bulunan Şallı, yaptığı son paylaşımda da bu adeti bozmadı ve Akkuş’la birlikte spor sonrası çektiği bir selfieyi takipçilerinin beğenisine sundu.

BAYRAM SPORU 

Şallı gönderisine, "Bayram sporu itinayla yapılır. Herkese iyi bayramlar" notunu düştü. 

Ebru Şallı bayramı sporla değerlendirdi

 

Magazin Haberleri Bülteni (31 Temmuz 2020)İşte magazin gündeminin öne çıkan başlıkları...
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