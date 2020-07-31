Ebru Şallı bayramı sporla değerlendirdi

Küçük oğlu Pars’ı kaybetmenin acısını yüreğinde taşıyan Ebru Şallı, uzun bir süredir kullanmadığı sosyal medya hesabını yine hareketlendirmeye başladı.

Özellikle son zamanlarda eşi Uğur Akkuş ile birlikte görüldüğü anlara dair paylaşımlarda bulunan Şallı, yaptığı son paylaşımda da bu adeti bozmadı ve Akkuş’la birlikte spor sonrası çektiği bir selfieyi takipçilerinin beğenisine sundu.

BAYRAM SPORU

Şallı gönderisine, "Bayram sporu itinayla yapılır. Herkese iyi bayramlar" notunu düştü.