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16.08.2020 - 09:31 |

Ebru Şallı: Doğum günün kutlu olsun aşkım

Eski manken Ebru Şallı, eşi Uğur Akkuş'un doğum gününü sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla kutladı. Şallı'nın paylaşımına beğeni yağdı.

Ebru Şallı: Doğum günün kutlu olsun aşkım
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Ebru Şallı, geçtiğimiz yıl eylül ayında evlendiği iş insanı eşi Uğur Akkuş'un yeni yaşını kutladı. Şimdilerde Bodrum'da tatilde olan çiftten Şallı, eşiyle teknede çekilen bir pozunu "İyi ki doğdun ve iyi ki benim yanımdasın. Doğum günün kutlu olsun. En mutlu, güzel yaşın olsun aşkım. Meleğimin 'Uğuristan'ı..." notuyla paylaştı.

Ebru Şallı: Doğum günün kutlu olsun aşkım


Geçtiğimiz nisan ayında küçük oğlu Pars'ı kaybeden Ebru Şallı, dış dünyayla bağını koparmış ve kendisini eve kapatmıştı. Geçirdiği zor günlerin ardından eşi Uğur Akkuş’la birlikte Bodrum’a giden Ebru Şallı, son dönemde Instagram hesabından yaptığı tatil paylaşımlarıyla dikkat çekti.

Eski mankenin tatil karelerini sosyal medya hesabından paylaşması eleştirilere neden oldu. Gelen bazı yorumlarla çileden çıkan Ebru Şallı ise adeta ateş püskürdü.

Ebru Şallı: Doğum günün kutlu olsun aşkım

Şallı, paylaşımında, ”Ne zavallı ve nefret içinde bir yazı. İçinin nefretini kusmuş. Neyi hazmedemedi bu kadıncağız. Nefretle bir yere gelemezsin zaten. O nefret yüzüne böyle yansır işte. Benim arkamda ordu var. Koskoca Türkiye Cumhuriyeti var. Sen neden bahsediyorsun? Çocuğumun yasını tutma şeklimin, hesabını kimseye vermeyeceğim. Sen kimsin? Ayrıca benim melek çocuğumu ve beni konuşma, yazma hakkın da yok. Senin de evladın var. Yarın ne olacağı belli olmaz Allah'tan korkun olsun birazcık. İki reyting alıp ölen evladımla benle rant sağlamaya çalışmak ayıp desem o da az olur. Çok günah! Nedir bu düşmanlık? Ben her gün daha iyi olacağım. Çocuğumun istediğini yerine getireceğim. Senin değil! Allah'tan taş yüreğine sevgi, ve merhamet ve şifa diliyorum" dedi.

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