MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerMagazin Haberleri Ebru Şallı: Karantinada hayat baya zor!
06.04.2020 - 12:51 | | MESUT YILMAZ

Ebru Şallı: Karantinada hayat baya zor!

Ebru Şallı ve eşi Uğur Akkuş, önceki gün Yeniköy’de bulunan bir markette alışveriş yaparken görüntülendi. Maske kullanımına dikkat ettikleri görünen çift, yaklaşık bir saat alışveriş yaptı.

Ebru Şallı: Karantinada hayat baya zor!

Alışveriş sonrası gazetecilerin sorularını yanıtlayan Şallı, “Yürüyüş yasağı olması kötü oldu ama pilates yapıyorum. Ev hayatı bayağı zor. Uğur evde bana çok yardımcı oluyor. Yemek yapıyoruz, çocuklarla oynuyoruz, zaman böyle geçiyor“ dedi. 

Magazin Haberleri Bülteni (6 Nisan 2020)İşte magazin gündeminin öne çıkan başlıkları...
daha fazla video için
Cadde Yazarları

Çok Okunan Magazin Haberleri

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Dev isimler konser verecek

Dev isimler konser verecek

Şarkıyı evinde kaydetti

Şarkıyı evinde kaydetti

20 yıllık öykü

20 yıllık öykü

Sağlıkçılara büyük jest

Sağlıkçılara büyük jest

Sıradaki Haber