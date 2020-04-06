Ebru Şallı: Karantinada hayat baya zor!

Alışveriş sonrası gazetecilerin sorularını yanıtlayan Şallı, “Yürüyüş yasağı olması kötü oldu ama pilates yapıyorum. Ev hayatı bayağı zor. Uğur evde bana çok yardımcı oluyor. Yemek yapıyoruz, çocuklarla oynuyoruz, zaman böyle geçiyor“ dedi.