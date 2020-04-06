06.04.2020 - 12:51 | | MESUT YILMAZ
Ebru Şallı: Karantinada hayat baya zor!
Ebru Şallı ve eşi Uğur Akkuş, önceki gün Yeniköy’de bulunan bir markette alışveriş yaparken görüntülendi. Maske kullanımına dikkat ettikleri görünen çift, yaklaşık bir saat alışveriş yaptı.
Alışveriş sonrası gazetecilerin sorularını yanıtlayan Şallı, “Yürüyüş yasağı olması kötü oldu ama pilates yapıyorum. Ev hayatı bayağı zor. Uğur evde bana çok yardımcı oluyor. Yemek yapıyoruz, çocuklarla oynuyoruz, zaman böyle geçiyor“ dedi.