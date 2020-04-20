Ebru Şallı kimdir, kaç yaşında? Ebru Şallı'nın oğlunun hastalığı neydir, kaç çocuğu var? İşte evlilikleri...

Ebru Şallı'nın yaşamı gündemde merak konusu oldu. Şallı'nın oğlu Pars Tan bir süredir lenfoma nedeniyle tedavi görüyordu. Minik Pars, 9 yaşındaki lenfomaya yenik düştü. Ebru Şallı'nın yaşamını yitiren oğlu Kilyos mezarlığına defnedildi. Peki Ebru Şallı kimdir, kaç yaşında, kaç çocuğu var? İşte detaylar...

Ebru Şallı'nın oğlu minik Pars, lenfomadan yaşamını yitirdi. Şallı, oğlunun ölümü sonrasında yürekleri sızlatan bu paylaşımı yaptı:

EBRU ŞALLI KİMDİR?

Ünlü sunucu Ebru Şallı 15 Ocak 1977'de İzmir'de dünyaya geldi. Türk model, sunucu ve pilates eğitmeni. 1995 yılı Queen of Turkey yarışması birincisidir.

1993 yılında fotomodellik yapmaya başlamış, 1996 yılında Nişantaşı Kız Lisesi'ni bitirmiş sonrasında üniversite eğitimine devam etmemiştir. 1997 yılında Ozan Orhon ile evlenmiş bir yıl sonra boşanmıştır.Unutabilsem, Belalım Benim, Gölge Çiçeği adlı televizyon dizilerinde oynadı, Reyting Hamdi'de bir süre rol aldı. Harun Tan'la evlendikten sonra podyumları bıraktı. Bu çiftin 2004 yılında Beren, 2010 yılında da Pars adında oğulları olmuştur. Oğlu Pars, 17 Nisan 2020'de lenfoma nedeniyle hayatını kaybetmiştir. Ebru Şallı verdiği bir röportajda vejetaryen olduğunu belirtmiştir.

Hamilelikte Sağlıklı ve Güzel Kalmak adlı bir kitap yazdı ve pilates için egzersiz videosu yayımlandı. Daha sonra tv8 ekranında Ebru'nun Mutfağı adlı bir program sundu.

BRU ŞALLI EVLİLİKLERİ

Evlilik Ozan Orhon (1997-1998)

Harun Tan (2002-2013)

Uğur Akkuş ( 2019)

KİTAPLARI

Hamilelikte Sağlıklı ve Güzel Kalmak (2005)

Ebru Şallı'dan Çocuklar için Besleyici Eğlenceli Lezzetler (2007)

Ebru'nun Doğal Güzellik Sırları (2009)

Ebru'nun Mutfağından (2011)

Besleyici ve Lezzetli Çocuk Yemekleri (2012)

Ebru Şallı ile Pilates (2014)