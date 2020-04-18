Ebru Şallı kimdir, oğulları kimler? Ebru Şallı kiminle evli,kaç yaşında? Şallı'nın oğlu Beren Tan kaç yaşında?

Eski manken ve sunucu Ebru Şallı'nın Harun Tan ile evliliğinden olan oğlu Pars Tan, lenfoma tedavisi görüyordu. Pars Tan, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Ebru Şallı'nın oğlu Tan'ın cenazesi Kilyos mezarlığına defnedildi.Minik Pars'ın ölümü herkesi yasa boğdu. Peki Ebru Şallı kimdir, çocukları kimler? İşte biyografisi...

EBRU ŞALLI KİMDİR?

Türk model, sunucu ve pilates eğitmeni olan Ebru Şallı 15 Ocak 1977 tarihinde İzmir'de doğdu. 1995 yılı Queen of Turkey yarışması birincisidir.

1993 yılında fotomodellik yapmaya başlamış, 1996 yılında Nişantaşı Kız Lisesi'ni bitirmiş sonrasında üniversite eğitimine devam etmemiştir. 1997 yılında Ozan Orhon ile evlenmiş bir yıl sonra boşanmıştır.Unutabilsem, Belalım Benim, Gölge Çiçeği adlı televizyon dizilerinde oynadı, Reyting Hamdi'de bir süre rol aldı. Harun Tan'la evlendikten sonra podyumları bıraktı.

EBRU ŞALLI'NIN ÇOCUKLARI KİMLER?

Bu çiftin 2004 yılında Beren, 2010 yılında da Pars adında oğulları olmuştur. Oğlu Pars, 17 Nisan 2020'de lenfoma nedeniyle hayatını kaybetmiştir. Ebru Şallı verdiği bir röportajda vejetaryen olduğunu belirtmiştir.

Hamilelikte Sağlıklı ve Güzel Kalmak adlı bir kitap yazdı ve pilates için egzersiz videosu yayımlandı. Daha sonra tv8 ekranında Ebru'nun Mutfağı adlı bir program sundu.

Ebru Şallı ve Harun Tan, 11 Temmuz 2013 tarihinde boşandı.

EBRU ŞALLI KİMİNLE EVLİ?

Ebru Şallı, üçüncü evliliğini Uğur Akkuş ile gerçekleştirdi.

EBRU ŞALLI'NIN KİTAPLARI

Hamilelikte Sağlıklı ve Güzel Kalmak (2005)

Ebru Şallı'dan Çocuklar için Besleyici Eğlenceli Lezzetler (2007)

Ebru'nun Doğal Güzellik Sırları (2009)

Ebru'nun Mutfağından (2011)

Besleyici ve Lezzetli Çocuk Yemekleri (2012)

Ebru Şallı ile Pilates (2014)