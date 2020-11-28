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28.11.2020 - 12:22 |

Ebru Şallı-Uğur Akkuş'un el ele alışveriş keyfi

İş insanı Uğur Akkuş ile eşi Ebru Şallı, önceki gün İstinyePark AVM'de objektiflere takıldı.

Ebru Şallı-Uğur Akkuş'un el ele alışveriş keyfi
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Gün boyu çeşitli mağazalardan alışveriş yapan Ebru Şallı-Uğur Akkuş çifti, daha sonra çıktıkları Markalar Sokağı'nda görüntülendi. El ele tutuşarak dünyaca ünlü markaların mağazalarını gezen çiftin mutluluğu dikkatlerden kaçmadı.

Şallı formda görüntüsü ve sade tarzı ile dikkat çekerken, son dönemde adından sıkça söz ettiren eşi Uğur Akkuş ise takım elbise ile alışverişin keyfini çıkardı.

Ebru Şallı-Uğur Akkuşun el ele alışveriş keyfi

28 Kasım 2020 Magazin Haberleri Bülteni28 Kasım 2020 Magazin Haberleri Bülteni
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