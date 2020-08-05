05.08.2020 - 07:05 |
Ebru Şallı'dan tatil paylaşımı
Bir süredir Bodrum'da tatil yapan Ebru Şallı, havuz başında verdiği pozu takipçileriyle paylaştı.
Geçtiğimiz Nisan ayında oğlu Pars’ı kaybeden Ebru Şallı, eşi Uğur Akkuş ile birlikte moral tatiline çıkmıştı.
Tatilden mutlu anlarını takipçilerinin beğenisine sunan Şallı, bunlara bir yenisini daha ekledi. Önce eşi Uğur Akkuş’la çekilmiş romantik pozunu paylaştı, ardından tek başına denize karşı çekildiği karesini paylaştı ve "Sevmek için bahaneniz bol olsun. Sevgi her kapının tek anahtarıdır" notunu düştü.
Şallı'nın paylaşımına beğeni ve yorum yağdı.
Murat Övüç'ten Yeşim Salkım'a şoke eden sözler! Gündem oldu...Sosyal medya Murat Övüç'ün görüntülerini konuşuyor. Murat Övüç, daha önce tartışma yaşadığı şarkıcı Yeşim Salkım'a cinsiyetçi küfür etti. O anları sosyal medya hesabından paylaşan Yeşim Salkım ise, "Keşke o ağzından çıkanı duysan. Unutma kontrolsüz güç güç değildir. Bu ülke çok gördü senin gibileri, yok oldular. Yazık sana" diyerek tepki gösterdi.