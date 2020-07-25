Ebru Şallı'nın moral tatili

Eşi Uğur Akkuş ile Bodrum’da moral tatilini sürdüren Ebru Şallı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla dikkat çekti.

Bir süre önce eşi Uğur Akkuş ile romantik bir paylaşım yapan Ebru Şallı, bu kez de teknede çekilmiş bir fotoğraflarını Instagram’ın story bölümünden paylaştı.