25.07.2020 - 08:42 |
Ebru Şallı'nın moral tatili
Geçtiğimiz aylarda oğlu Pars’ı lenfoma kanseri nedeniyle kaybeden Ebru Şallı, yavaş yavaş normal hayata dönmeye çalışıyor.
Eşi Uğur Akkuş ile Bodrum’da moral tatilini sürdüren Ebru Şallı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla dikkat çekti.
Bir süre önce eşi Uğur Akkuş ile romantik bir paylaşım yapan Ebru Şallı, bu kez de teknede çekilmiş bir fotoğraflarını Instagram’ın story bölümünden paylaştı.
Filiz Akın ile oğlu İlker İnanoğlu aylar sonra kavuştuCorona virüs nedeniyle birbirlerine hasret kalan Filiz Akın ile oğlu buluştu. Filiz Akın, kendisi gibi oyuncu olan oğlu İlker İnanoğlu ile kavuştuğu anların videosunu ise "Aylar sonra görmenin mutluluğla" notuyla Instagram'dan paylaştı.