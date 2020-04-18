Ebru Şallı'nın oğlu Pars neden öldü, kaç yaşındaydı? Ebru Şallı kimdir, kimle evli, kaç çocuğu var?

Ebru Şallı'nın eski eşi Harun Tan'dan olan 9 yaşındaki oğlu Pars hayatını kaybetti.Pars Tan, Kilyos Mezarlığı'nda defnedildi. Evladını toprağa veren ve perişan halde olan Şallı'yı, eski eşi Harun Tan ve eşi Uğur Akkuş teselli etmeye çalıştı.Gazetecilerin görüntü almasını istemeyen ve defin işlemini gizli yapmaya çalışan aile, çok sayıda güvenlik görevlisine talimat vererek basın mensuplarını uzat tutmaya çalıştı.Corona virüs salgını nedeniyle toplu olarak yasaklanan cenaze işleri sebebiyle sadece aile üyeleri törene katıldı. Ebru Şallı’ya; Çağla Şıkel, Hadise, Işın Karaca, Şehrazat, İpek Açar ve Sinal Akçıl gibi birçok sanatçı arkadaşı, sosyal medyadan taziye mesajı gönderdi. Peki Ebru Şallı kimdir? ebru Şallı2nın oğlu Pars neden öldü?

EBRU ŞALLI'NIN OĞLU PARS NEDEN ÖLDÜ, HASTALIĞI NEYDİ?

Pars Tan, yaklaşık iki yıldır lenfoma tedavisi görüyordu.

LENFOMA NEDİR?

Lenf sistemi bağışıklılık sisteminin bir parçasıdır ve vücudumuzun her yerinde bulunan koruyucu bir sistemdir. Lenf kanseri ise bağışıklılık sisteminin parçalarından lenfatik sistemdeki kanserleri anlatan genel bir terimdir. Lenf dokusunun kötü huylu tümörlerine genel olarak verilen isimdir. Bu kanser türü ya hücrelerin hızla aşırı hızla oluşmaları ya da lenfositlere (bir tür beyaz kan hücresi) göre daha uzun yaşamaları ile oluşur.

Erken tespit edildiğinde tedaviye hemen cevap veren bir kanser türü olduğundan en çabuk iyileşme lenfomada görülür. Çeşitli kanser türleri gibi hayati önem arz etmez ve korkutucu değildir.

EBRU ŞALLI KİMDİR?

Ebru Şallı (d. 15 Ocak 1977, İzmir), Türk model, sunucu ve pilates eğitmeni. 1995 yılı Queen of Turkey yarışması birincisidir.

1993 yılında fotomodellik yapmaya başlamış, 1996 yılında Nişantaşı Kız Lisesi'ni bitirmiş sonrasında üniversite eğitimine devam etmemiştir. 1997 yılında Ozan Orhon ile evlenmiş bir yıl sonra boşanmıştır.Unutabilsem, Belalım Benim, Gölge Çiçeği adlı televizyon dizilerinde oynadı, Reyting Hamdi'de bir süre rol aldı. Harun Tan'la evlendikten sonra podyumları bıraktı. Bu çiftin 2004 yılında Beren, 2010 yılında da Pars adında oğulları olmuştur. Oğlu Pars, 17 Nisan 2020'de lenfoma nedeniyle hayatını kaybetmiştir. Ebru Şallı verdiği bir röportajda vejetaryen olduğunu belirtmiştir.

Hamilelikte Sağlıklı ve Güzel Kalmak adlı bir kitap yazdı ve pilates için egzersiz videosu yayımlandı. Daha sonra tv8 ekranında Ebru'nun Mutfağı adlı bir program sundu.

Kitapları

Hamilelikte Sağlıklı ve Güzel Kalmak (2005)

Ebru Şallı'dan Çocuklar için Besleyici Eğlenceli Lezzetler (2007)

Ebru'nun Doğal Güzellik Sırları (2009)

Ebru'nun Mutfağından (2011)

Besleyici ve Lezzetli Çocuk Yemekleri (2012)

Ebru Şallı ile Pilates (2014)