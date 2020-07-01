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HaberlerMagazin Haberleri Ebru Şallı'ya eşi Uğur Akkuş'tan kalpli mesaj!
01.07.2020 - 11:55 |

Ebru Şallı'ya eşi Uğur Akkuş'tan kalpli mesaj!

Küçük oğlu Pars'ı kaybettikten sonra zor günler geçiren Ebru Şallı, eşi Uğur Akkuş’un kendisine gönderdiği renkli kalp emojilerini paylaştı.

Ebru Şallı'ya eşi Uğur Akkuş'tan kalpli mesaj!
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Geçtiğimiz gün Pars'la çekilen pozlarını yayınlayan ve oğlunu çok özlediğini söyleyen Şallı, herkesi duygulandırmıştı. Bu süreçte eşine her türlü desteği veren Uğur Akkuş ise Şallı'yı kalp yağmuruna tuttu.

Ebru Şallı'nın moralini biraz olsun düzeltmek isteyen Akkuş, eşine yolladığı mesaja yüzlerce kalp koydu.

Bu mesajı Instagram hesabından yayınlayan eski manken ise paylaşımına, "Kalplere kim sevinmez ki... Bayıldım" notunu düştü.

Ebru Şallıya eşi Uğur Akkuştan kalpli mesaj

Magazin Haberleri Bülteni (1 Temmuz 2020)İşte magazin gündeminin öne çıkan başlıkları...
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