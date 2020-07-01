Ebru Şallı'ya eşi Uğur Akkuş'tan kalpli mesaj!

Geçtiğimiz gün Pars'la çekilen pozlarını yayınlayan ve oğlunu çok özlediğini söyleyen Şallı, herkesi duygulandırmıştı. Bu süreçte eşine her türlü desteği veren Uğur Akkuş ise Şallı'yı kalp yağmuruna tuttu.

Ebru Şallı'nın moralini biraz olsun düzeltmek isteyen Akkuş, eşine yolladığı mesaja yüzlerce kalp koydu.

Bu mesajı Instagram hesabından yayınlayan eski manken ise paylaşımına, "Kalplere kim sevinmez ki... Bayıldım" notunu düştü.