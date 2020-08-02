MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerMagazin Haberleri Ebru Yaşar sevenlerine hediye
02.08.2020 - 07:00 |

Ebru Yaşar sevenlerine hediye

Ebru Yaşar, bayramın birinci günü hayranlarına sürpriz yaparak Orhan Ölmez’in fenomen parçası ‘Su Misali’ni seslendirip, Instagram’dan paylaştı.

Ebru Yaşar sevenlerine hediye
ABONE OL

Sanatçı, “Benden sevenlerime bayram hediyesi olsun. Çok yakında birçok eseri de YouTube kanalımda sizlerle buluşturacağım” dedi.

Cem Davran'dan duygusal paylaşımAnnesiyle birlikte çektiği videoyu Instagram hesabından paylaşan Cem Davran, “Sevdiği şarkılarla, geçen doksan yıla yakın bir masalı hatırlatmaya çalışırsın. Bebeğiydin bir zamanlar, bebeğin olur gün gelir. Beni hatırlamasa da şarkıları hatırlıyor” dedi.
daha fazla video için
Cadde Yazarları

Çok Okunan Magazin Haberleri

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Arkadaş desteği

Arkadaş desteği

Obezite neleri etkiliyor?

Obezite neleri etkiliyor?

Akakçe’den ‘Keşke Zamanı Geri Alabilsem’

Akakçe’den ‘Keşke Zamanı Geri Alabilsem’

Fit kalmanın sırrı

Fit kalmanın sırrı

Sıradaki Haber