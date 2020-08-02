02.08.2020 - 07:00 |
Ebru Yaşar sevenlerine hediye
Ebru Yaşar, bayramın birinci günü hayranlarına sürpriz yaparak Orhan Ölmez’in fenomen parçası ‘Su Misali’ni seslendirip, Instagram’dan paylaştı.
Sanatçı, “Benden sevenlerime bayram hediyesi olsun. Çok yakında birçok eseri de YouTube kanalımda sizlerle buluşturacağım” dedi.
Cem Davran'dan duygusal paylaşımAnnesiyle birlikte çektiği videoyu Instagram hesabından paylaşan Cem Davran, “Sevdiği şarkılarla, geçen doksan yıla yakın bir masalı hatırlatmaya çalışırsın. Bebeğiydin bir zamanlar, bebeğin olur gün gelir. Beni hatırlamasa da şarkıları hatırlıyor” dedi.