Ebru Yaşar'dan İbrahim Tatlıses paylaşımı

İbrahim Tatlıses'in saldırıya uğramasından 9 yıl sonra yeniden ekrana dönmesi ve İbo Show'un bu haftaki konuklarından biri Ebru Yaşar olacak. Tatlıses ile 15 yıldır küs olan şarkıcı, eski patronuyla bir paylaşım yaptı.

Ebru Yaşar, İbrahim Tatlıses ile kuliste çekildiği videosunu paylaştı ve "Patron, yıllar sonra seni görmek... Sevgim, saygım, heyecanım ilk gün gibi, program montajımızı yaparken bir kare daha ekledik hatıralarımıza, iyi ki varsın" notunu düştü.