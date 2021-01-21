21.01.2021 - 15:49 |
Ebru Yaşar'dan İbrahim Tatlıses paylaşımı
Dokuz yıl aradan sonra yeniden ekranlara gelmeye başlayan İbo Show'a bu hafta İbrahim Tatlıses'in 15 yıldır küs olduğu şarkıcı Ebru Yaşar konuk oluyor. İkilinin arasındaki buzların erimesinin ardından Yaşar, eski patronu İbrahim Tatlıses ile duygusal bir paylaşım yaptı.
İbrahim Tatlıses'in saldırıya uğramasından 9 yıl sonra yeniden ekrana dönmesi ve İbo Show'un bu haftaki konuklarından biri Ebru Yaşar olacak. Tatlıses ile 15 yıldır küs olan şarkıcı, eski patronuyla bir paylaşım yaptı.
Ebru Yaşar, İbrahim Tatlıses ile kuliste çekildiği videosunu paylaştı ve "Patron, yıllar sonra seni görmek... Sevgim, saygım, heyecanım ilk gün gibi, program montajımızı yaparken bir kare daha ekledik hatıralarımıza, iyi ki varsın" notunu düştü.
Ozan Güven-Deniz Bulutsuz davası! İşte ilk ifadeler...Eski sevgilisi Deniz Bulutsuz’u darbettiği iddiasıyla hakkında 'silahla kasten yaralama', 'kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma' ve 'hakaret' suçlarından 13,5 yıla kadar hapis istemiyle dava açılan oyuncu Ozan Güven’in yargılanmasına başlandı. Ozan Güven ve Deniz Bulutsuz, duruşma öncesi adliyeye geldi. Deniz Bulutsuz, mahkemede verdiği ifadede, "Yaşananlar çok ağırdı" dedi. Ozan Güven ise "Abajurun sapını elinden almaya çalışırken çenesine çarptı, yaralandı" şeklinde ifade verdi.