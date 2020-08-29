Ece Sükan: Uğur Güven ile ayrıldık!

Bir erkek arkadaşı ile sokakta yürüyen Ece Sükan, ayaküstü basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Habertürk'te yer alan habere göre; yanındaki beyfendinin arkadaşı olduğunu belirten Sükan, bir süredir aşk yaşadığı sosyetik sevgilisi Uğur Güven ile ayrıldıklarını açıkladı.