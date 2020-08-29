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29.08.2020 - 10:45 |

Ece Sükan: Uğur Güven ile ayrıldık!

Oyuncu ve stil danışmanı Ece Sükan, önceki gün Bebek'te objektiflere yansıdı.

Ece Sükan: Uğur Güven ile ayrıldık!
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Bir erkek arkadaşı ile sokakta yürüyen Ece Sükan, ayaküstü basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Habertürk'te yer alan habere göre; yanındaki beyfendinin arkadaşı olduğunu belirten Sükan, bir süredir aşk yaşadığı sosyetik sevgilisi Uğur Güven ile ayrıldıklarını açıkladı.

Hadise ve Benek’in film keyfiŞarkıcı Hadise, uzun bir süredir oyuncu Kaan Yıldırım'la birlikte... Karantina dönemini de birlikte geçiren çift, son zamanlarda sosyal medya hesaplarından iyi giden aşklarıyla ilgili paylaşımlarda bulunuyor. Hadise bu defa Kaan Yıldırım'ın köpeği Benek için açtığı Instagram hesabından paylaşım yaptı.
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Cadde Yazarları

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