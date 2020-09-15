Ece Sükan'dan ayrılık açıklaması

Hürriyet'in haberine göre; önceki gün objektiflere yansıyan Ece Sükan, Güven’le ayrıldıklarını söyledi.

Sükan, “Ayrıldık ama medeni bir şekilde. Arkadaşlığımıza devam ediyoruz. O yüzden beraber gezebiliyoruz" diye konuştu.

Geçtiğimiz gün Bebek'te birlikte görüntülenen Ece Sükan-Uğur Güven çiftinin gecesi tatsız bitmişti. Çift, araçlarının gelmesini beklerken kısa süreli bir tartışma yaşamıştı.

Bir köpekleri bulunan Ece Sükan ve Uğur Güven'in, ayrılık sonrası hayvanlarının kimde kalacağının tartışma konusu olduğu öğrenilmişti.