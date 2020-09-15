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15.09.2020 - 08:16 |

Ece Sükan'dan ayrılık açıklaması

Oyuncu ve stil danışmanı Ece Sükan, bir dargın bir barışık aşk yaşadığı Uğur Güven’le geçtiğimiz gece Bebek’teki bir mekana gitmiş, ikili gecenin sonunda tartıştıkları haberleriyle gündeme gelmişti.

Ece Sükan'dan ayrılık açıklaması
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Hürriyet'in haberine göre; önceki gün objektiflere yansıyan Ece Sükan, Güven’le ayrıldıklarını söyledi.

Sükan, “Ayrıldık ama medeni bir şekilde. Arkadaşlığımıza devam ediyoruz. O yüzden beraber gezebiliyoruz" diye konuştu.

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Ece Sükan-Uğur Güven çiftinin 'köpek kimde kalacak?' tartışması

Geçtiğimiz gün Bebek'te birlikte görüntülenen Ece Sükan-Uğur Güven çiftinin gecesi tatsız bitmişti. Çift, araçlarının gelmesini beklerken  kısa süreli bir tartışma yaşamıştı.

Bir köpekleri bulunan Ece Sükan ve Uğur Güven'in, ayrılık sonrası hayvanlarının kimde kalacağının tartışma konusu olduğu öğrenilmişti.

Ece Sükandan ayrılık açıklaması

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    Cadde Yazarları

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