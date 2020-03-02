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02.03.2020 - 10:39 |

Ece Uslu takipçilerini duygulandırdı

Oyuncu Ece Uslu, anneannesinin doğum gününü sosyal medya hesabından kutladı. Uslu'nun vefat eden annesine duyduğu özlemi satılara dökmesi herkesi hüzünlendirdi.

Ece Uslu takipçilerini duygulandırdı

Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan Ece Uslu, takipçileriyle gündelik hayatına dair paylaşımlar yapıyor. Uslu, son gönderisinde 19 yaşındayken kaybettiği anneannesi hakkında duygusal satırlar kaleme aldı.

Instagram hesabının hikaye kısmından yaptığı paylaşımda annesinin doğum gününü kutlayan ve ‘Yaşasaydın 97 olacaktın’ ifadelerini kullanan Ece Uslu şöyle dedi:

“Güzel anneannem benim, bugün doğumgünün… eğer yaşasaydın 97 olacaktın, beraber kutlayacaktık. Ben 19’umdaydım seni kaybettiğimde, çok özledim seni. Hep kalbimdesin melek kalpli, pamuk yüzlüm benim.”

Ece Uslu takipçilerini duygulandırdı

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