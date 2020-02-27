Ece Vahapoğlu: Efe uyurken alışverişe kaçtım

Geçtiğimiz aylarda oğlu Efe'yi kucağına alan Ece Vahapoğlu, şu sıralar vaktinin tamamını oğluna ayırdığını söyledi. Vahapoğlu, "Efe hızla büyümeye devam ediyor, 3 aylık oldu. Zamanımın çoğunu oğlum ve ailemle geçiriyorum. Şu anda o uyuyorken ben de alışverişe kaçayım dedim. Alacağım bazı ürünler ve hediyeler vardı. O yüzden hızla kendimi buraya attım. Şimdi de eve oğlumun yanına gidiyorum" açıklamasında bulundu.