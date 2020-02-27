27.02.2020 - 13:29 |
Ece Vahapoğlu: Efe uyurken alışverişe kaçtım
Sporcu kimliğinin yanı sıra yazdığı sağlıklı yaşam kitapları ile adından söz ettiren Ece Vahapoğlu, önceki gün Zorlu Alışveriş Merkezi'nde görüntülendi.
Geçtiğimiz aylarda oğlu Efe'yi kucağına alan Ece Vahapoğlu, şu sıralar vaktinin tamamını oğluna ayırdığını söyledi. Vahapoğlu, "Efe hızla büyümeye devam ediyor, 3 aylık oldu. Zamanımın çoğunu oğlum ve ailemle geçiriyorum. Şu anda o uyuyorken ben de alışverişe kaçayım dedim. Alacağım bazı ürünler ve hediyeler vardı. O yüzden hızla kendimi buraya attım. Şimdi de eve oğlumun yanına gidiyorum" açıklamasında bulundu.