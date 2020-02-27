MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerMagazin Haberleri Ece Vahapoğlu: Efe uyurken alışverişe kaçtım
27.02.2020 - 13:29 |

Ece Vahapoğlu: Efe uyurken alışverişe kaçtım

Sporcu kimliğinin yanı sıra yazdığı sağlıklı yaşam kitapları ile adından söz ettiren Ece Vahapoğlu, önceki gün Zorlu Alışveriş Merkezi'nde görüntülendi.

Ece Vahapoğlu: Efe uyurken alışverişe kaçtım

Geçtiğimiz aylarda oğlu Efe'yi kucağına alan Ece Vahapoğlu, şu sıralar vaktinin tamamını oğluna ayırdığını söyledi. Vahapoğlu, "Efe hızla büyümeye devam ediyor, 3 aylık oldu. Zamanımın çoğunu oğlum ve ailemle geçiriyorum. Şu anda o uyuyorken ben de alışverişe kaçayım dedim. Alacağım bazı ürünler ve hediyeler vardı. O yüzden hızla kendimi buraya attım. Şimdi de eve oğlumun yanına gidiyorum" açıklamasında bulundu.

27 Şubat 2020 Magazin Haberleri Bülteni27 Şubat 2020 Magazin Haberleri Bülteni
daha fazla video için
Cadde Yazarları

Çok Okunan Magazin Haberleri

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Ece Vahapoğlu: Efe uyurken alışverişe kaçtım

Ece Vahapoğlu: Efe uyurken alışverişe kaçtım

'Yeni proje için görüşmeler devam ediyor'

'Yeni proje için görüşmeler devam ediyor'

Gülin İyigün: Setleri çok özledim

Gülin İyigün: Setleri çok özledim

'Zeynep Hanım izin verirse çıkıyoruz'

'Zeynep Hanım izin verirse çıkıyoruz'

Sıradaki Haber