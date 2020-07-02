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02.07.2020 - 17:12 |

Ece Vahapoğlu oğluna sporu aşılıyor

Sporcu kişiliğiyle tanınan Ece Vahapoğlu, Bodrum’daki yazlık evlerinde her sabah erkenden yedi aylık oğlu Efe ile birlikte yürüyüş yapıyor.

Ece Vahapoğlu oğluna sporu aşılıyor
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Yedinci ayına giren oğlu Efe’ye şimdiden sporu sevdiren Ece Vahapoğlu, bugün yaptığı paylaşımına, "Artık 7 aylık olan Efe bugün ilk defa kangurusunda dışa dönük gezdi; nasıl mutlu anlatamam. Sürekli beni görmekten bıkmış çocuk. Etrafı rahatça görebildiği için yol boyunca mutluluk gülücükleri attı valla. Seninle gezmeyi çok seviyorum oğlum” notunu ekledi.

Ece Vahapoğlu oğluna sporu aşılıyor

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