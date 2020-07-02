Ece Vahapoğlu oğluna sporu aşılıyor

Yedinci ayına giren oğlu Efe’ye şimdiden sporu sevdiren Ece Vahapoğlu, bugün yaptığı paylaşımına, "Artık 7 aylık olan Efe bugün ilk defa kangurusunda dışa dönük gezdi; nasıl mutlu anlatamam. Sürekli beni görmekten bıkmış çocuk. Etrafı rahatça görebildiği için yol boyunca mutluluk gülücükleri attı valla. Seninle gezmeyi çok seviyorum oğlum” notunu ekledi.