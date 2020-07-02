02.07.2020 - 17:12 |
Ece Vahapoğlu oğluna sporu aşılıyor
Sporcu kişiliğiyle tanınan Ece Vahapoğlu, Bodrum’daki yazlık evlerinde her sabah erkenden yedi aylık oğlu Efe ile birlikte yürüyüş yapıyor.
Yedinci ayına giren oğlu Efe’ye şimdiden sporu sevdiren Ece Vahapoğlu, bugün yaptığı paylaşımına, "Artık 7 aylık olan Efe bugün ilk defa kangurusunda dışa dönük gezdi; nasıl mutlu anlatamam. Sürekli beni görmekten bıkmış çocuk. Etrafı rahatça görebildiği için yol boyunca mutluluk gülücükleri attı valla. Seninle gezmeyi çok seviyorum oğlum” notunu ekledi.