Ece Vahapoğlu'ndan anlamlı mesaj

Ece Vahapoğlu, eşi Cihan Alpay’ın Gençlik Marşı’nı gitar eşliğinde söylediği videoya, "Evde kucağımızda oğlumuz, tek elimle kocamı çektiğim muhteşem Gençlik Marşı” notunu yazdı.

Kısa ama bir o kadar da keyifli video ile takipçilerinden beğeni toplayan Vahapoğlu, bu vesileyle 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nı da kutlamış oldu.