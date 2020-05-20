20.05.2020 - 14:06 |
Ece Vahapoğlu'ndan anlamlı mesaj
Wellness ve yoga eğitmeni Ece Vahapoğlu, 19 Mayıs'ta sosyal medya hesabı üzerinden anlamlı bir video paylaştı.
Ece Vahapoğlu, eşi Cihan Alpay’ın Gençlik Marşı’nı gitar eşliğinde söylediği videoya, "Evde kucağımızda oğlumuz, tek elimle kocamı çektiğim muhteşem Gençlik Marşı” notunu yazdı.
Kısa ama bir o kadar da keyifli video ile takipçilerinden beğeni toplayan Vahapoğlu, bu vesileyle 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nı da kutlamış oldu.