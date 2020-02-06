Eczacıbaşı’nın objektifinden

Merhum iş insanı ve fotoğraf sanatçısı amcası Şakir Eczacıbaşı gibi fotoğraf merakıyla tanınan Eczacıbaşı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Eczacıbaşı, eşi Oya Hanım’la soluğu Mısır’da aldı. Yoğun temposundan birkaç gün sıyrılan iş insanı, kültür gezisinde, makinasını elinden düşürmedi. Eczacıbaşı, çektiği kareleri sosyal medya hesaplarından paylaşmayı da ihmal etmedi.