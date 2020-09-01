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HaberlerMagazin Haberleri Ed Sheeran baba oldu
01.09.2020 - 15:50 |

Ed Sheeran baba oldu

İngiliz şarkıcı Ed Sheeran ve eşi Cherry Seaborn'un bebekleri dünyaya geldi. Çift, kızlarına Lyra Antartika ismini verdi.

Ed Sheeran baba oldu
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Dünyanın en çok kazanan sanatçıları arasında gösterilen şarkıcı Ed Sheeran'dan müjdeli haber geldi. Geçtiğimiz günlerde eşi Cherry Seaborn'un hamile olduğu ve doğuma sayılı günlerinin olduğu ortaya çıkan Sheeran, baba oldu.

29 yaşındaki İngiliz şarkıcı, Instagram hesabından kızınının dünyaya geldiğini ve adını Lyra Antartika koyduklarını açıkladı.

Ed Sheeran baba oldu

Ed Sheeran, kızının çoraplarını paylaştı ve "Sizinle paylaşmak istediğim kişisel bir haberim var. Geçtiğimiz hafta eşim Cherry, güzel ve sağlıklı kızımız Lyra Antartika Seaborn Sheeran’ı dünyaya getirdi. Anne ve bebeğin durumu gayet iyi. Bulutların üzerinde hissediyoruz. Bu dönemde mahremiyetimize saygı duyacağınızı umuyoruz. Geri dönme zamanı geldiğinde görüşmek üzere" sözleriyle duygularını dile getirdi.

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