Ed Sheeran baba oldu

Dünyanın en çok kazanan sanatçıları arasında gösterilen şarkıcı Ed Sheeran'dan müjdeli haber geldi. Geçtiğimiz günlerde eşi Cherry Seaborn'un hamile olduğu ve doğuma sayılı günlerinin olduğu ortaya çıkan Sheeran, baba oldu.

29 yaşındaki İngiliz şarkıcı, Instagram hesabından kızınının dünyaya geldiğini ve adını Lyra Antartika koyduklarını açıkladı.

Ed Sheeran, kızının çoraplarını paylaştı ve "Sizinle paylaşmak istediğim kişisel bir haberim var. Geçtiğimiz hafta eşim Cherry, güzel ve sağlıklı kızımız Lyra Antartika Seaborn Sheeran’ı dünyaya getirdi. Anne ve bebeğin durumu gayet iyi. Bulutların üzerinde hissediyoruz. Bu dönemde mahremiyetimize saygı duyacağınızı umuyoruz. Geri dönme zamanı geldiğinde görüşmek üzere" sözleriyle duygularını dile getirdi.