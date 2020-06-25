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25.06.2020 - 10:17 |

Eda Gürkaynak kimdir? Eda Gürkaynak kaç yaşında aslen nereli?

Birkan Sokullu ile aşk yaşayan Eda Gürkaynak sorusu vatandaşlar tarafından araştırma konusu olmaya başladı. Lise eğitimini başarı ile tamamladıktan sonra New York Üniversitesinde eğitim almaya başlayan Eda Gürkaynak, Amerika'nın en başarılı Türk mezunları listesine adını yazırmayı başardı. İşte Eda Gürkaynak hakkında merak edilenler...

Eda Gürkaynak kimdir? Eda Gürkaynak kaç yaşında aslen nereli?
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Magazin gündeminde son günlerin aranan isimleri arasında yer alan Eda Gürkaynak, Birkan Sokullu ile son olarak el ele görüntülendi. Eğitim hayatı boyunca birçok başarıya imza atan Eda Gürkaynak, Lise eğitimini Koç Lisesinde tamamlandıktan sonra Üniversite eğitimi için Amarikaya gitti. Peki Eda Gürkaynak kimdir?

EDA GÜRKAYNAK KİMDİR?

1994 yılında İstanbul'da dünyaya gelen Eda Gürkaynak'ın anne ve babası cemiyet hayatının tanınmış isimlerinden olan Sinem Gürkaynak ve Kemal Gürkaynak'tır. Lara adında bir kız kardeşi olan Eda Gürkaynak, 2013 yılında Koç Lisesinden IB diplomasıyla mezun olduktan sonra New York Üniversitesinde lisans eğitimini tamamladı. Amerika'nın en başarılı Türk mezunları listesine adını yazdırdı.

Magazin Haberleri Bülteni (25 Haziran 2020)İşte magazin gündeminin öne çıkan başlıkları...
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